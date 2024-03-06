Названы самые популярные автомобили с пробегом у россиян

В 2023 году обратившиеся за подбором автомобиля россияне чаща всего хотели купить Skoda Octavia, Kia Rio или Kia Ceed. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто».

Отмечается, что в топ-5 наиболее востребованных моделей автомобилей вошли также Hyundai Creta и Volkswagen Polo. Кроме того, популярностью пользовались Kia Sportage, BMW 3, Hyundai Solaris, Volkswagen Tiguan и Renault Duster.

Чаще всего автолюбители рассматривали для покупки машины с пробегом до 160 тыс. км. и ценой около 1,1 млн рублей.

До этого стало известно, что в России в феврале 2024 года самым популярным кроссовером стал китайский Haval Jolion. Всего в последний месяц весны было продано 5 тыс. таких машин, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее.

На втором месте по продажам в феврале находится модель Geely Monjaro. Третье место у Lada Niva Travel, а на четвертом — Niva Legend. Замыкает пятерку лидеров Chery Tiggo 7 Pro Max.

Ранее сообщалось, что в январе в Россию перестали поставлять пять китайских моделей авто.