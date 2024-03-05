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Известная российская писательница пострадала в ДТП

Писательница и композитор Анна Ветлугина попала в ДТП на такси

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Анна Ветлугина/VK

Российская писательница, органист, композитор Анна Ветлугина попала в ДТП, когда ехала в такси. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на источник.

«‎Женщину госпитализировали, она получила поверхностную травму и ушиб головы», — говорится в публикации.

Отмечается, что правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.

До этого в Москве мигрант-таксист протащил пенсионерку по асфальту, пытаясь скрыться с ее вещами. Полиция задержала подозреваемого.

4 марта сообщалось, что в Калининграде таксист поругался с клиентами из-за музыки и украл их телефоны. Как установило следствие, 32-летний уроженец Средней Азии вез супружескую пару к базе отдыха. Во время поездки между клиентами и таксистом возникла ссора из-за музыкальных предпочтений.

Ранее в Приморье из-за пала травы дорога оказалась в кольце огня.

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