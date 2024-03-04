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Названы плюсы и минусы Lada Aura для госслужащих и депутатов

Автоэксперт Кадаков: Lada Aura ездит неплохо, но мало чем отличается от Vesta

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АвтоВАЗ

Автоэксперты оценили машину отечественного производства Lada Aura, на которую должны пересесть госслужащие и депутаты. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.

Он рассказал, что к сегодняшнему дню успели собрать десять Lada Aura, которые направлены по предоплаченным заказам в ведомства. Тем временем «АвтоВАЗ» продолжает испытания автомобилей. Кадаков считает, что новая модель почти не отличается от Vesta, на основе которой она была создана. Среди немногочисленных изменений — удлиненная на 25 см база, а также расширенное место сзади для пассажиров. Автоэксперт добавил, что увеличение площади пришлось на растягивание взаимодействия с тормозами. Ширина машины осталась прежней.

Кадаков подчеркнул, что Lada Aura ездит «неплохо», все системы в авто работают исправно. Среди других достоинств автоэксперт назвал «любопытные» настройки аудиосистемы и новый дизайн салона. Кадаков отметил, что при таком уровне заказа неясно, кому машина будет интересна.

«Российская газета» также приводит мнение автоэксперта Егора Васильева.

«Авто рассчитано для комфортного перемещения пассажиров заднего ряда, а у них кроме дополнительных 25 см пространства больше ничего и не появилось. Впрочем, у любого чиновника есть или смартфон, или планшет, которые с успехом заменят монитор, установленный на передней панели. Визуально автомобиль не сильно отличается от базовой Vesta, и только большие задние двери говорят о том, что перед вами премиальный тольяттинский седан. Какое будущее ожидает этот автомобиль, спрогнозировать сложно. Ограниченный спрос на модель гарантирован благодаря госзаказу», - считает он.

До этого а «АвтоВАЗе» назвали Lada Aura «продуктом будущего» бренда. Модель оснащена мотором 1.8 мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией. Отделка интерьера седана выполнена из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема.

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