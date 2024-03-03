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Chery представила новые автомобили для России

В этом году на рынке РФ от Chery появится новый кроссовер Chery Tiggo 9

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Chery

Китайский автопроизводитель Chery в текущем году собирается выпустить на рынке РФ обновленные версии Tiggo 4 и Tiggo 7 вместе с новым флагманским кроссовером Tiggo 9. Об этом пишет портал «‎Автоновости дня»‎ со ссылкой на замгендиректора Chery International Сан Спринга.

С марта в России начались продажи обновленной версии кроссовера Chery Tiggo 4 Pro 18 years edition, которая посвящена 18-летнему присутствию марки на отечественном рынке. Она доступна в пяти комплектациях. Самую дорогую версию оснастили широким перечнем оборудования. Стоимость кроссовера с учетом «‎прямой выгоды»‎ в 150 тыс. руб. начинается от 1,97 млн руб.

Точной информации про обновленный Chery Tiggo 7 пока нет. Tiggo 9 же поставляется в Россию «серыми» дилерами и «частниками». В декабре прошлого года его предлагали приобрести за 4,3-5 млн руб.

До этого стало известно, что автобренд Chery запустит в России новую марку автомобилей — Chery Tiggo.

В 2025 году на отечественном рынке может появиться автомобиль Chery iCar 03. Финальное решение по модели будет приниматься во второй половине 2024 года, в том числе с учетом рыночной конъюнктуры.

Ранее автопроизводитель Audi решил продлить жизненный цикл флагманской модели A8, а не заменять ее новым электромобилем.

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