Производитель премиальных авто Aurus заранее подготовился к санкциям США

Производитель премиальных российских автомобилей Aurus и подведомственное Минпромторгу ФГУП «НАМИ», попавшие 23 февраля под санкции США, были к ним готовы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова. По его словам, у них был «план Б».

«Сказать, что мы их не ожидали или не были к ним готовы, не могу. Все компании, которые получают такую «весточку», уже к ней, естественно, готовы и всегда имеют план Б», - сказал Мантуров.

Представительский седан Aurus Senat был представлен в конце весны 2021 года, модель запустили в серийное производство на заводе Ford Sollers в Елабуге. В конце ноября 2022 года там же было запущено производство внедорожников Aurus Komendant. Автомобиль получил девять вариантов цвета кузова и семь видов отделки интерьера. Он оснащен двигателем V8 мощностью 598 л.с. с двойным турбонаддувом.

В 2025 году может начаться серийное производство удлиненной версии Aurus Senat. В салоне будет установлена перегородка, сзади предусмотрено два раздельных кресла.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль Aurus.