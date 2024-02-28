Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Производитель премиальных авто Aurus заранее подготовился к санкциям США

Мантуров: автопроизводитель Aurus ожидал санкций США и подготовил план Б

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Производитель премиальных российских автомобилей Aurus и подведомственное Минпромторгу ФГУП «НАМИ», попавшие 23 февраля под санкции США, были к ним готовы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова. По его словам, у них был «план Б».

«Сказать, что мы их не ожидали или не были к ним готовы, не могу. Все компании, которые получают такую «весточку», уже к ней, естественно, готовы и всегда имеют план Б», - сказал Мантуров.

Представительский седан Aurus Senat был представлен в конце весны 2021 года, модель запустили в серийное производство на заводе Ford Sollers в Елабуге. В конце ноября 2022 года там же было запущено производство внедорожников Aurus Komendant. Автомобиль получил девять вариантов цвета кузова и семь видов отделки интерьера. Он оснащен двигателем V8 мощностью 598 л.с. с двойным турбонаддувом.

В 2025 году может начаться серийное производство удлиненной версии Aurus Senat. В салоне будет установлена перегородка, сзади предусмотрено два раздельных кресла.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль Aurus.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами