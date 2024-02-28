Экс-мэр Иркутска подрифтовал на белом лимузине по Байкалу

Бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов устроил дрифт на лимузине по озеру Байкал. Видео поездки опубликовано на его странице в Intagram.

Судя по видео, водитель несколько раз пускал белый лимузин в управляемый занос. Все это происходило на высокой скорости.

В комментариях подписчики шутят о преимуществах машины, что длинный автомобиль «не провалится в трещину», а также критикуют Кондрашова за его выходку.

До этого ГИБДД в Самаре оштрафовала автохулиганов, которые проехали на Kia, Toyota и Lada к памятнику штурмовику «Ил-2» времен Великой Отечественной войны и кружили вокруг него на автомобилях.

Также на водителей Kia, Toyota и Lada составлены протоколы о мелком хулиганстве. Водителя Kia Optima оштрафовали и за тонировку на стеклах машины.

Ранее сообщалось, что в Казани задержан дрифтер, который едва не сбил своего оператора.