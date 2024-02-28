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Экс-мэр Иркутска подрифтовал на белом лимузине по Байкалу

Бывший мэр Иркутска устроил дрифт на лимузине по озеру Байкал

Бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов устроил дрифт на лимузине по озеру Байкал. Видео поездки опубликовано на его странице в Intagram.
Судя по видео, водитель несколько раз пускал белый лимузин в управляемый занос. Все это происходило на высокой скорости.

В комментариях подписчики шутят о преимуществах машины, что длинный автомобиль «не провалится в трещину», а также критикуют Кондрашова за его выходку.

До этого ГИБДД в Самаре оштрафовала автохулиганов, которые проехали на Kia, Toyota и Lada к памятнику штурмовику «Ил-2» времен Великой Отечественной войны и кружили вокруг него на автомобилях.

Также на водителей Kia, Toyota и Lada составлены протоколы о мелком хулиганстве. Водителя Kia Optima оштрафовали и за тонировку на стеклах машины.

Ранее сообщалось, что в Казани задержан дрифтер, который едва не сбил своего оператора.

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