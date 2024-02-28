Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

«АвтоВАЗ» выпустил Lada Vesta с новым мотором и вариатором

«АвтоВАЗ» начал выпуск Lada Vesta с новым мотором и бесступенчатым вариатором

close
100%
Lada

Российский производитель «АвтоВАЗ» начал серийный выпуск Lada Vesta, оснащенных новым 1,8-литровым мотором Evo мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Новый силовой агрегат прошел полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, при этом электронные системы управления двигателем и трансмиссией специально откалиброваны под Lada Vesta», — отмечает «АвтоВАЗ».

Новый мотор и автоматическую трансмиссию (речь идет о бесступенчатом вариаторе) интегрируют в модели семейства Vesta со всеми возможными кузовами. Для этого производителю пришлось модернизировать топливную и тормозную системы машин. Компания пока не раскрыла информацию о дате старта продаж, комплектациях и ценах. Однако отмечается, что первая партия двухпедальных авто с новым мотором сошла с конвейера предприятия в Тольятти.

Компания остановила производство Lada на «автомате» в 2022 году после отказа от сотрудничества иностранных поставщиков.

В этом году стало известно, что «АвтоВАЗ» вновь начал оснащать автомобили Lada Vesta круиз-контролем. Опция будет устанавливаться в машины уже в базовой версии. Функция «Круиз-контроль» необходима для автоматического поддержания заданной скорости движения автомобиля без воздействия на педаль газа со стороны водителя.

Кроме того, в прошлом месяце автомобиль Lada Vesta из автопарка Госдумы попал в аварию. В машину врезался другой автомобиль, после чего Vesta влетела в «Газель».

Ранее в базе Роспатента появились первые изображения Lada Iskra.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами