«АвтоВАЗ» выпустил Lada Vesta с новым мотором и вариатором

Российский производитель «АвтоВАЗ» начал серийный выпуск Lada Vesta, оснащенных новым 1,8-литровым мотором Evo мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Новый силовой агрегат прошел полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, при этом электронные системы управления двигателем и трансмиссией специально откалиброваны под Lada Vesta», — отмечает «АвтоВАЗ».

Новый мотор и автоматическую трансмиссию (речь идет о бесступенчатом вариаторе) интегрируют в модели семейства Vesta со всеми возможными кузовами. Для этого производителю пришлось модернизировать топливную и тормозную системы машин. Компания пока не раскрыла информацию о дате старта продаж, комплектациях и ценах. Однако отмечается, что первая партия двухпедальных авто с новым мотором сошла с конвейера предприятия в Тольятти.

Компания остановила производство Lada на «автомате» в 2022 году после отказа от сотрудничества иностранных поставщиков.

В этом году стало известно, что «АвтоВАЗ» вновь начал оснащать автомобили Lada Vesta круиз-контролем. Опция будет устанавливаться в машины уже в базовой версии. Функция «Круиз-контроль» необходима для автоматического поддержания заданной скорости движения автомобиля без воздействия на педаль газа со стороны водителя.

Кроме того, в прошлом месяце автомобиль Lada Vesta из автопарка Госдумы попал в аварию. В машину врезался другой автомобиль, после чего Vesta влетела в «Газель».

Ранее в базе Роспатента появились первые изображения Lada Iskra.