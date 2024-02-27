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В России стартовали продажи Volkswagen Teramont с заводской гарантией

Volkswagen Teramont в России стали продавать с заводской гарантией на два года

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dongchedi.com

В Москве крупный дилерский центр начал продавать кроссовер Volkswagen Teramont. Об этом пишет Autonews.ru со ссылкой на менеджера автосалона. Новинку якобы привезли из Поднебесной с «заводской гарантией два года».

Модель можно приобрести только в топовой комплектации за 8 млн руб. наличными. В дилерском центре пообещали большие скидки при оформлении кредита или сдаче старой машины по схеме трейд-ин. В таком случае ценник упадет примерно до 7 млн руб. В то же время менеджер предупредил, что указанная стоимость будет актуальна только до конца февраля, затем она вырастет.

Volkswagen Teramont оснащен 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 220 л.с. Максимальная скорость авто достигает 200 км/ч. В топовой комплектации у модели есть климат-контроль и круиз-контроль, датчик дождя, кожаный салон, обогрев всех сидений и многое другое.

Немецкая компания Volkswagen приостановила свою деятельность в России в 2022 году. В январе 2023-го «Газета.Ru» сообщала, что у московского региона закончились официально поставленные на отечественный рынок кроссоверы Volkswagen Teramon.

Ранее Renault сделала первый в мире автомобиль с держателем для хлебного багета.

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