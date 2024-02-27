Названы главные ошибки при очистке автомобиля от наледи

При очищении автомобиля от наледи после резких перепадов температуры необходимо придерживаться ряда правил, иначе машине можно навредить. Об этом «Известиям» сообщил автоэксперт «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

«Для обработки стекол и зеркал автомобиля от наледи существуют специальные размораживатели и антиобледенители. Эти составы позволяют быстро удалить ледяную корку и в дальнейшем предотвратить или замедлить ее появление. Если под рукой не оказалось специального средства от обледенения авто, можно сделать его самостоятельно из незамерзайки или антифриза и этилового спирта. Для этого нужно смешать жидкости в пропорции 1:5 и с помощью бутылки с пульверизатором нанести на места обледенения», — отметил он.

При этом Соколов подчеркнул, что антиобледенители могут нанести автомобилю повреждения, если они попадут на лакокрасочное покрытие кузова и фары.

Для очистки машины от льда в первую очередь нужна правильная щетка. При ее выборе лучше ориентироваться на габариты автомобиля и свой рост, советует автоэксперт. Например, для седанов можно использовать щетки с рукояткой 40–70 см, а для внедорожников и минивэнов — от 70 см. Также не стоит забывать о том, что жесткие и острые пластиковые приспособления могут оставить на авто микроцарапины.

При выборе скребка нужно обратить внимание на то, чтобы ручка была удобной, а пластик — морозоустойчивым. Щетку и скребок можно приобрести как по отдельности, так и вместе — существуют «сдвоенные» модели.

«Также можно приобрести автомобильный обогреватель для лобового стекла. Он будет уместным для автомобилей, которые не оснащены функцией обогрева лобового стекла. Прибор работает от автомобильного прикуривателя», — добавил автоэксперт.

Соколов также объяснил, каким образом лучше всего очищать автомобиль от наледи. Сначала нужно аккуратно открыть водительскую дверь и завести мотор. Если она сильно замерзла, то необходимо постучать ладонью по уплотнителям в районе стоек. Затем, пока двигатель прогревается, нужно включить обогрев стекол, зеркал и направить на них климатическую систему. Автоэксперт подчеркнул, что лучше не пытаться отрывать примерзшие щетки, иначе их можно испортить. Спустя некоторое время можно очищать машину с помощью скребка и начинать движение.

«Образовавшийся ледяной слой способен заблокировать двери, намертво сковать колеса автомобиля, закупорить воздуховоды и даже выпускную систему. В таких случаях нужно освободить от наледи кузов, двери, стекла и зеркала, полностью прогреть движок и начинать движение с минимальной скоростью, пока все механизмы не придут в работоспособное состояние», — отметил Соколов.

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