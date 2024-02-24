На трассе «Дон» произошло массовое ДТП с грузовиками

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Рамонском районе Воронежской области произошло ДТП с тремя грузовыми автомобилями. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«По предварительным данным, 52-летний местный житель, управляя автомобилем Scania допустил столкновение с двумя автомобилями Isuzu под управлением местных жителей в возрасте 35 и 39 лет», — отмечается в сообщении полиции.

Авария произошла около 15.00 в субботу, 24 февраля, на 490-м километре трассы. Пострадали и были госпитализированы водители двух грузовиков Isuzu.

На фото с места происшествия видно, что один из столкнувшихся фургонов опрокинулся набок. Scania с полуприцепом перевозила цистерну.

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