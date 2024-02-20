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Спортсмены устроили массовую драку на дороге в Санкт-Петербурге

Массовую драку волейболистов на проезжей части в Петербурге сняли на видео

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Телеграм-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге волейболисты из команд-соперников после игры устроили массовую драку на дороге возле бара «Контакт». Об этом сообщает Mash на Мойке. Инцидент сняла видеокамера.

«Спортсмены приехали в Питер из Забайкалья и республики Тыва. Днем демонстрировали здоровую спортивную конкуренцию на площадке. А вечером выпили, разделись, подрались. Досталось и случайным посетителям бара — одного человека увезли в больницу в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция задержала восемь дебоширов. В отношении них составлены протоколы о мелком хулиганстве.

До этого стало известно, что в Химках полиция задержала 28-летнего местного жителя, которого подозревают в порче более 25 автомобильных покрышек. Было возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества). Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что водителю, поющему песни Стаса Михайлова, запретили петь в маршрутке.

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