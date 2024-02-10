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Автовладельцы назвали самые нужные опции в машине

«Автостат»: самой нужной опцией автомобилисты считают усилитель руля

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Pixabay

Самой нужной опцией в автомобиле является усилитель руля. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на проведенное исследование.

Согласно опросу, 92% автомобилистов считают наиболее нужной опцией гидро- или электроусилитель руля. Кроме того, столько же владельцев высказались за подушки безопасности. Далее следует центральный замок (89,1%). Чуть меньше отдали предпочтение кондиционеру или климат-контролю (89%).

Также в рейтинг вошли электрические стеклоподьемники (86,3%), противотуманные фары (78,7%), антипробуксовочная система (77,8%), задние дисковые тормоза (76,6%), сиденья с подогревом (69,3%) и регулировка руля по вылету (68,9%).

До этого стало известно, что главное преимущество современных китайских автомобилей по сравнению с их конкурентами заключается в богатом оснащении. Так, самым «щедрым» на основные опции китайским кроссовером оказался Haval Jolion в комплектации Premium, а самым «бедным» – Chery Tiggo 4 Pro в исполнении Travel. У них насчитывается 67 и 51 основная опция соответственно.

При этом, главный редактор «За рулем» Максим Кадаков завил, что китайские автоконцерны обычно предлагают более широкий комплект оборудования, чем другие автобренды. Однако в основном эти опции относятся к комфорту, в то время, как у европейских и японских марок в приоритете безопасность.

Ранее сообщалось, что в январе в Россию перестали поставлять пять китайских моделей авто.

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