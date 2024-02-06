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Россияне в среднем тратят 3 млн рублей на китайский кроссовер

«Авито Авто»: в 2023 году средняя цена нового авто из КНР составила 3 млн рублей

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Haval

В 2023 году средняя стоимость нового китайского автомобиля составила почти 3 млн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на онлайн-платформу «Авито Авто».

«Средняя цена на новые автомобили китайских брендов в прошлом году, по данным аналитиков, составила 2,98 млн рублей. Популярность новых китайских автомобилей по сравнению с 2022 годом увеличилась на 280%, а предложение — на 440%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по доле спроса среди брендов новых автомобилей лидером стал Haval с результатом 9,2% и средней стоимостью 2,22 млн рублей. На втором месте находится Chery: в 2023 году доля спроса на машины этого бренда составила 7,2%, а средняя стоимость выросла на 24,6%, до 4,8 млн рублей. Также в топ-5 самых популярных брендов новых китайских авто вошли Changan (6,9%), Geely (6,3%) и Omoda (4,9%).

По данным Главного таможенного управления КНР, за 2023 год Россия закупила в Китае наземный транспорт на 22,52 млрд долларов против 6,28 млрд долларов за 2022 год.

Общий объем экспорта товаров из Китая в Россию оценивается в 110,97 млрд долларов. что почти на 47% больше, чем было в 2022 году. Помимо транспортных средств, значительно вырос экспорт из Китая в Россию механических устройств и оборудования. Рост составил 50,4% (с 16,78 млрд долларов в 2022 году до 25,24 млрд долларов в 2023-м).

Ранее сообщалось, что в январе в Россию перестали поставлять пять китайских моделей авто.

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