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Завод Hyundai в России выведут из простоя через несколько месяцев

Мантуров: производство на бывшем заводе Hyundai возобновится во II квартале

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Производство автомобилей на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге будет возобновлено во II квартале 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера и главу Минпромторга Дениса Мантурова.

«Уже производить серийные автомобили начнут со второго квартала текущего года. Поэтому мы рассчитываем, что это будет уже в ближайшее время», — приводит агентство слова Мантурова в эфире телеканала «Россия 24».

В январе 2024 года стало известно, что завод Hyundai в Санкт-Петербурге перешел под контроль нового собственника. Предприятие приобрела российская компания «Арт-Финанс», материнская компания ООО «АГР». Тому же «АГР» принадлежит и бывший калужский завод немецкого концерна Volkswagen.

Завод Hyundai в России начал выпуск автомобилей в 2010 году, его производственные мощности — 200 тыс. машин в год. В марте 2022 года предприятие приостановило работу. До приостановки там изготавливали автомобили Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio X.

Ранее стало известно, сколько новых автомобилей продано в России в январе 2024 года.

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