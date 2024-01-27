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В лобовом столкновении под Екатеринбургом пострадали пять человек

Пять человек пострадали в массовом ДТП на трассе под Екатеринбургом

В Свердловской области столкнулись три автомобиля, пострадали пять человек. Об этом сообщает Telegram-канал ГИБДД Свердловской области.

«Водитель автомашины Daewoo Nubira, двигаясь со стороны Екатеринбурга, при совершении маневра обгон, не убедился в безопасности и допустил столкновение со встречным автомобилем Lada Largus, который от удара отбросило на движущийся позади автомобиль Infiniti EX25, после чего он съехал в кювет», — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали водители и пассажиры автомобилей Lada Largus и Daewoo Nubira, всего пять человек. О состоянии водителя не сообщается. Полиция устанавливает причины аварии.

До этого стало известно, что в Польше автобус с пассажирами опрокинулся на бок, пострадали 20 человек. Авария произошла у деревни Голубь недалеко от украинской границы. По данным полиции, на сегодняшний момент пострадавшим ничего не угрожает. Остальным пассажирам, находившимся в салоне, предоставили убежище в центре города, где произошло ДТП.

Проверка на алкотестере показала, что водители были трезвы. На месте работают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в ХМАО автокран врезался в пассажирский поезд и повредил три вагона.

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