В Совфеде раскрыли последствия предстоящего визита Путина в Китай

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что визит Владимира Путина в Китай определит стратегическое развитие сложной геополитической ситуации на мировой арене. Его слова приводит «Лента.Ru».

Cенатор подчеркнул, что визит российского лидера в КНР является «важным политическим мероприятием».

«Встреча двух лидеров крупнейших государств во многом предопределит дальнейшее стратегическое развитие непростой геополитической ситуации в мире и внесет весомый вклад в развитие односторонних отношений, которые в нынешних условиях являются определяющими для обеих держав», — заявил Карасин.

До этого стало известно, что Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая. Китай станет первой зарубежной поездкой после вступления Путина в должность президента России. Планируется, что российский лидер посетит Пекин и Харбин.

В Кремле добавили, что по итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин планируют подписать совместное заявление и несколько двусторонних документов.

Ранее МИД Китая назвал темы переговоров Путина и Си Цзиньпина.