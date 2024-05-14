Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали реакцию на происходящее в Грузии в связи с законом об иноагентах

Песков заявил, что Россия не хочет вмешиваться в происходящее в Грузии

close
100%
Irakli Gedenidze/Reuters

Пресс-секретарь прокомментировал реакцию на происходящее в Грузии в связи с законом об иностранных агентах.

«Неоднократно говорили, что это внутреннее дело Грузии, мы никоим образом не хотим туда вмешиваться. Мы, с одной стороны, констатируем твердое желание грузинского руководства застраховать свою страну от вмешательства в свои дела так, как это делают большинство стран мира», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

С другой стороны, по словам Пескова, в Москве видят вмешательство в дела Грузии со стороны других государств и даже слышат угрозы применения санкций в случае применения закона. Чиновник назвал происходящее вмешательством во внутренние дела грузинского государства и при этом подчеркнул, что РФ не намерена вмешиваться в дела республики.

В начале апреля правящая партия «Грузинская мечта» внесла в парламент законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

Инициатива предполагает обязательную регистрацию в специальном государственном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы. Кроме этого, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять минфину Грузии декларацию о доходах и расходах.

Законопроект об иноагентах встретили резкой критикой. С 15 апреля в Грузии проходят акции, участники которых требуют отозвать с рассмотрения законопроект.

Ранее сообщалось, что в Грузии расследуют превышение полномочий полицией на акции против закона об иноагентах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами