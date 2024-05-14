В Кремле прокомментировали реакцию на происходящее в Грузии в связи с законом об иноагентах

Пресс-секретарь прокомментировал реакцию на происходящее в Грузии в связи с законом об иностранных агентах.

«Неоднократно говорили, что это внутреннее дело Грузии, мы никоим образом не хотим туда вмешиваться. Мы, с одной стороны, констатируем твердое желание грузинского руководства застраховать свою страну от вмешательства в свои дела так, как это делают большинство стран мира», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

С другой стороны, по словам Пескова, в Москве видят вмешательство в дела Грузии со стороны других государств и даже слышат угрозы применения санкций в случае применения закона. Чиновник назвал происходящее вмешательством во внутренние дела грузинского государства и при этом подчеркнул, что РФ не намерена вмешиваться в дела республики.

В начале апреля правящая партия «Грузинская мечта» внесла в парламент законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

Инициатива предполагает обязательную регистрацию в специальном государственном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы. Кроме этого, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять минфину Грузии декларацию о доходах и расходах.

Законопроект об иноагентах встретили резкой критикой. С 15 апреля в Грузии проходят акции, участники которых требуют отозвать с рассмотрения законопроект.

Ранее сообщалось, что в Грузии расследуют превышение полномочий полицией на акции против закона об иноагентах.