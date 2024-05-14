В Израиле сообщили, что израильские танки вошли в восточную часть Рафаха

Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продвигаются глубже в восточную часть города Рафах в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.

«Сегодня утром танки продвинулись к западу от дороги Салахуддин в районы Бзаил и Джнейна. Они находятся на улицах внутри населенного пункта, происходят столкновения», — говорится в сообщении.

Жители продолжают эвакуироваться из города.

Как передает агентство со ссылкой на премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани, переговоры о прекращении огня в Газе зашли в тупик из-за операции Израиля в Рафахе.

По данным Агентства ООН по делам палестинских беженцев, около 450 тыс. палестинцев покинули Рафах за последнюю неделю на фоне активизации военных действий со стороны Израиля.

Израиль пообещал продолжить наступление на Рафах даже без поддержки союзников, несмотря на то, что международные союзники страны и организации по оказанию помощи неоднократно призывали не проводить наземное вторжение в город.

До этого глава МИД Египта предупредил о последствиях закрытия КПП «Рафах».

Ранее сообщалось, что Израиль начнет операцию в Рафахе в ближайшие дни.