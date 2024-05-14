В РУСАДА рассказали о консультациях с Валиевой

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, что фигуристка Камила Валиева получает разъяснения от организации по вопросам возможности участия в тех или иных мероприятиях, передает РИА Новости.

Логинова отметила, что РУСАДА изучает любую информацию по шоу или иной деятельности не только с юристами, но и обращается к помощи международных центров.

«По каждому мероприятию спортсменка получает от нас разъяснения», — заявила Логинова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире.

Ранее Татьяна Тарасова выругалась в ответ на вопрос о пересмотре дела Валиевой.