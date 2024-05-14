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Под Харьковом попали в плен более 60 членов «Кракена»

Глава ВГА Ганчев: в Харьковской области попали в плен более 60 членов «Кракена»

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

В Харьковской области более 60 бойцов из неонацистского формирования «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) попали в плен. Об этом в эфире Первого канала сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Он отметил, что они дают показания. По словам Ганчева, они «уже не такие бравые воины, как это обычно происходило с автоматом в руках».

Также Ганчев сообщил, что западная и северная части Волчанска в Харьковской области уже контролируются Вооруженными силами Российской Федерации.

Он отметил, что группировка войск «Север» в ближайшее время начнет освобождать поселок Липцы в Харьковской области. Российские военные подошли к окраинам.

Кроме того, Ганчев заявил, что более 60 человек из «Кракена» попали в плен в Харьковской области и дают показания.

Он заявил, что ВСУ подтягивают новые резервы на Харьковское направление на фоне наступления российской армии, противостоять долго ВС РФ они не смогут.

Ранее бывший депутат Рады заявил, что Украиной управляет не Зеленский.

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