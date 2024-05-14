Под Харьковом попали в плен более 60 членов «Кракена»

В Харьковской области более 60 бойцов из неонацистского формирования «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) попали в плен. Об этом в эфире Первого канала сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Он отметил, что они дают показания. По словам Ганчева, они «уже не такие бравые воины, как это обычно происходило с автоматом в руках».

Также Ганчев сообщил, что западная и северная части Волчанска в Харьковской области уже контролируются Вооруженными силами Российской Федерации.

Он отметил, что группировка войск «Север» в ближайшее время начнет освобождать поселок Липцы в Харьковской области. Российские военные подошли к окраинам.

Кроме того, Ганчев заявил, что более 60 человек из «Кракена» попали в плен в Харьковской области и дают показания.

Он заявил, что ВСУ подтягивают новые резервы на Харьковское направление на фоне наступления российской армии, противостоять долго ВС РФ они не смогут.

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