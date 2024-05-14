В Новосибирске по подозрению во взятке задержали главу городского департамента транспорта

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Новосибирске главу городского департамента транспорта Олесю Богомазову. Об этом сообщает Telegram-канал «НГС — Новости Новосибирска».

По предварительным данным, чиновницу подозревают в получении взятки в крупном размере.

Возбуждено уголовное дело. О том, в каком процессуальном статусе находится Олеся Богомазова, информации пока нет.

Олеся Богомазова исполняет обязанности главы городского департамента транспорта с 18 декабря 2023 года.

14 мая сообщалось, что свою должность решила покинуть заместитель мэра Новосибирска и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова. Чиновница заявила, что за десять работы в администрации удалось сделать многое — в частности, было построено собственное здание для театра Афанасьева, начались работы по реконструкции музея «Дом, где работал Юрий Васильевич Кондратюк», а площадь благоустроенных парков и скверов увеличилась в 40 раз.

Ранее стал известен самый популярный вид взятки в России.