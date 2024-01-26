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В автомобилях Tesla выявили серьезную проблему, которая может привести к ДТП

Tesla отзовет 200 тыс. автомобилей из-за риска ДТП при движении задним ходом

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Tesla

Компания Tesla отзовет для ремонта 200 тыс. автомобилей моделей Y, S и X, которые были выпущены в 2023 году. Об этом сообщает cbsnews.com.

Отмечается, что у таких автомобилей выявлены неполадки в работе бортовой электроники. В частности, при движении задним ходом изображение с камеры не всегда выводится на монитор. При такой эксплуатации автомобиля есть риск попасть в ДТП.

Отмечается, что Tesla будет устранять проблему с помощью обновления программного обеспечения. О том, попал ли кто-нибудь из владельцев Tesla в аварию из-за новой проблемы с электроникой, не сообщается.

До этого стало известно, что компания Porsche, которая в апреле 2023 года объявила отзывную кампанию в отношении суперкаров Carrera GT и рекомендовала владельцам прекратить их использование, так и не смогла их отремонтировать. У машин обнаружили проблемы с подвеской, которые могли стать причиной ДТП.

Ранее стало известно, что Tesla отзовет более 1,6 млн машин в Китае из-за проблем с программным обеспечением.

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