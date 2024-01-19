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Россиянам рассказали о новом способе покупки бензина

В России появился сервис покупки бензина в рассрочку на АЗС

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Альфа-банк и «Газпромнефть» запустили оплату в рассрочку на АЗС. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Альфа-банк и сеть АЗС «Газпромнефть» первыми в России запустили оплату по частям на автозаправках. В момент заправки клиенту нужно оплатить только 25% стоимости, остальное – тремя равными платежами раз в две недели», — говорится в сообщении.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что нарваться на некачественное топливо легче всего на заправке, владельцы которой не уделяют внимания ее оформлению и состоянию оборудования. Также вызывают подозрения АЗС, на которых топливо значительно дешевле, чем на окружающих заправках. Если бензин на АЗС дешевле на 3-5 рублей за литр, лучше с ней не связываться. В крайнем случае можно залить 10 литров, чтобы доехать до нормальной АЗС.

Ранее сообщалось, что Роскачество планирует провести исследование топлива на российских АЗС.

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