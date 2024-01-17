Автолюбителям рассказали о правилах вождения в снегопад

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в интервью с RT рассказал о правилах вождения в снегопад. Он подчеркнул, что в первую очередь осадки ухудшают видимость и сцепление шин с дорожным покрытием, поэтому двигаться необходимо крайне аккуратно.

«Во-первых, желательно понимать, как ваша машина едет. Например, если сзади никого нет, можно попытаться пару раз тормознуть на небольшой скорости, чтобы понять, как на данном покрытии машина тормозит. Во-вторых, надо ехать с той скоростью, с которой ты видишь. Ну то есть по отношению к дистанции, на которую ты видишь», — посоветовал эксперт.

Кроме того, по его словам, важно анализировать ситуацию на дороге и внимательно следить за другими участниками движения, поскольку далеко не у всех чистые фары и хорошо работают дворники на лобовом стекле.

При этом самый надежный способ не попасть в ДТП и сохранить тем самым здоровье и автомобиль — воздержаться от поездок в непогоду, заключил Кадаков.

Автоэксперт Вячеслав Субботин до этого объяснил, почему не стоит передвигаться на машине со снегом на крыше. По его словам, снежные пласты будут слетать и попадать в лобовое стекло едущих сзади автомобилей, а это серьезная аварийная ситуация.

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