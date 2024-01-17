Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Автолюбителям рассказали о правилах вождения в снегопад

Автоэксперт Кадаков: в снегопад водителю важно анализировать ситуацию на дороге

close
100%
Иосиф Ковнеров/VK

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в интервью с RT рассказал о правилах вождения в снегопад. Он подчеркнул, что в первую очередь осадки ухудшают видимость и сцепление шин с дорожным покрытием, поэтому двигаться необходимо крайне аккуратно.

«Во-первых, желательно понимать, как ваша машина едет. Например, если сзади никого нет, можно попытаться пару раз тормознуть на небольшой скорости, чтобы понять, как на данном покрытии машина тормозит. Во-вторых, надо ехать с той скоростью, с которой ты видишь. Ну то есть по отношению к дистанции, на которую ты видишь», — посоветовал эксперт.

Кроме того, по его словам, важно анализировать ситуацию на дороге и внимательно следить за другими участниками движения, поскольку далеко не у всех чистые фары и хорошо работают дворники на лобовом стекле.

При этом самый надежный способ не попасть в ДТП и сохранить тем самым здоровье и автомобиль — воздержаться от поездок в непогоду, заключил Кадаков.

Автоэксперт Вячеслав Субботин до этого объяснил, почему не стоит передвигаться на машине со снегом на крыше. По его словам, снежные пласты будут слетать и попадать в лобовое стекло едущих сзади автомобилей, а это серьезная аварийная ситуация.

Ранее автолюбителям рассказали, как правильно сидеть за рулем.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами