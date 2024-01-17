Россиянам рассказали, как правильно покупать подержанный автомобиль

Перед тем как покупать подержанный автомобиль, важно тщательно проверить его в автосервисе. Об этом сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на автоэксперта Владимира Сажина.

«Если машина была битая — ничего страшного, главное проверить, как она была отремонтирована и в каких условиях она эксплуатируется. Либо там помятое крыло на коленке выровняли и наложили кучу шпаклевки и покрасили валиком, это одно. А если крыло поменяно на новое и покрашено в специальной камере, то такую машину стоит брать», — пояснил автоэксперт.

По словам Сажина, необходимо чтобы в сервисе проверили геометрию кузова и компрессию двигателя. Если найдены проблемы, то лучше от покупки отказаться.

Кроме того, при осмотре автомобиля с пробегом стоит обратить внимание на подкапотное пространство. Если двигатель недавно мыли, скорее всего продавец хочет скрыть следы подтеков масла из-под прокладок. Замена этих запчастей может стоить очень дорого, предупредил специалист.

Ранее сообщалось, что россиянам назвали запас хода автомобиля с сильной течью моторного масла.