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Россиянам рассказали, как правильно покупать подержанный автомобиль

Автоэксперт Сажин: в покупке когда-то битого авто нет ничего страшного

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Перед тем как покупать подержанный автомобиль, важно тщательно проверить его в автосервисе. Об этом сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на автоэксперта Владимира Сажина.

«Если машина была битая — ничего страшного, главное проверить, как она была отремонтирована и в каких условиях она эксплуатируется. Либо там помятое крыло на коленке выровняли и наложили кучу шпаклевки и покрасили валиком, это одно. А если крыло поменяно на новое и покрашено в специальной камере, то такую машину стоит брать», — пояснил автоэксперт.

По словам Сажина, необходимо чтобы в сервисе проверили геометрию кузова и компрессию двигателя. Если найдены проблемы, то лучше от покупки отказаться.

Кроме того, при осмотре автомобиля с пробегом стоит обратить внимание на подкапотное пространство. Если двигатель недавно мыли, скорее всего продавец хочет скрыть следы подтеков масла из-под прокладок. Замена этих запчастей может стоить очень дорого, предупредил специалист.

Ранее сообщалось, что россиянам назвали запас хода автомобиля с сильной течью моторного масла.

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