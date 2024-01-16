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Стоматолог набросился на ветерана СВО из-за конфликта на парковке

В Реутове стоматолог накинулся на участника СВО после просьбы выехать с парковки

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Shutterstock

В подмосковном Реутове стоматолог едва не проломил голову 55-летнему ветерану боевых действий из-за конфликта на парковке. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, женщине за рулем во дворе преградил путь водитель легковушки и не давал выехать с парковки. Они поругались. Женщина позвонила мужу и позвала его на помощь. Мужчина поговорил с обидчиком, однако последний выхватил молоток и напал на собеседника.

Пострадавший обратился в полицию. Отмечается, что у него черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей головы, ушиб грудной клетки.

Пострадавший мужчина — пенсионер МВД, участник боевых действий в Афганистане и Чечне, в том числе и в зоне СВО.

До этого стало известно, что в Москве водитель такси выманил у туриста из Китая около 50 тыс. рублей, завысив стоимость проезда. Добравшись до места назначения на другой машине, пострадавший обратился в полицию. Он точно описал автомобиль злоумышленника и запомнил часть номера машины. Полиция занимается поисками виновного.

Ранее во Владивостоке водители автобусов устроили драку на проезжей части.

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