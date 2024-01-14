Lexus представил в Токио кроссовер, право купить который разыграют в лотерее

Lexus представил на выставке в Японии спортивную версию электрического кроссовера RZ 450e. Право покупки автомобиля в исполнении F Sport Performance будет разыграно в лотерее, тираж новинки ограничен 100 экземплярами. Заявки на участие в розыгрыше будут принимать дилеры Lexus по всей Японии.

Автомобиль представляет собой серийную версию концепта, показанного годом ранее. От стандартной версии электромобиля он отличается оригинальным обвесом с карбоновым капотом, накладками на колесные арки с аэродинамическими элементами, а также 21-дюймовыми колесными дисками.

Салон RZ 450e F Sport Performance отделан замшей с контрастной синей прострочкой. Силовая установка автомобиля та же, что и у обычной версии кроссовера: его приводят в движение два электромотора. На передней оси установлен двигатель мощностью 204 л.с., на задней — 109 л.с.

Ранее стало известно, что Porsche с апреля 2023 года не может починить Carrera GT по отзывной кампании.