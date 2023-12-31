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Массовой дракой на перекрестке закончилась авария в Чебаркуле

В Чебаркуле массовая драка на перекрестке после ДТП попала на видео

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«Агентство чрезвычайных новостей»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Агентство чрезвычайных новостей»

В Чебаркуле авария на перекрестке закончилась массовой дракой. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей», который опубликовал запись происшествия с камеры видеонаблюдения.

На записи видно, что водитель белого внедорожника Lada Niva потерял управление и врезался в другую машину, ожидающую у перекрестка.

Пока участники ДТП общались друг с другом, рядом с ними остановился черный внедорожник. Его водитель сказал что-то обидное, после чего завязался конфликт. Мужчину вытащили из машины и избили, говорится в сообщении. Чем закончилась потасовка, неизвестно. В конце записи видно, как водитель Niva, разворачиваясь, съехал с проезжей части на тротуар.

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