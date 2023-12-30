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На трассе М-11 в сторону Москвы частично перекрыли движение из-за ДТП

Авария с двумя фурами парализовала движение на трассе М-11 в сторону Москвы

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Кадр из видео/Телеграм-канал «Mash на Мойке»

Автомобильная авария с участием двух грузовиков произошла на трассе М-11 в сторону Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Дорога на месте ДТП частично перекрыта.

«На 451-м километре автодороги в Окуловском районе Новгородской области на скользкой дороге столкнулись два грузовика и несколько седанов — черная Toyota разбилась всмятку. Пострадавшие, находившиеся в иномарке, госпитализированы, на месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Судя по видео, в месте аварии перекрыта правая полоса и обочина. Движение осуществляется по левой полосе. Образовалась пробка на несколько километров.

До этого авария с большим количеством пострадавших машин произошла в Москве во дворе одного из домов на улице Перовской. Водитель белого Mitsubishi Pajero Sport пытался выехать со двора крайне странным образом и в итоге протаранил более десятка припаркованных автомобилей, очевидно, находясь в не самом адекватном состоянии.

Ранее сообщалось, что московский водитель задним ходом сбил женщину и уехал с места ДТП.

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