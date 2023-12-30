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Россияне в 2023 году потратили рекордную сумму на покупку авто с пробегом

В 2023 году жители России потратили 5,33 трлн рублей на покупку подержанных авто

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AP Photo/David Zalubowski

Жители России потратили на покупку автомобилей с пробегом с января по ноябрь 2023 года 5,33 трлн рублей, эта сумма стала рекордной за последние 2 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование агентства «Автостат» и «Открытие Авто».

«За 11 месяцев 2023 года затраты россиян на покупку подержанных автомобилей достигли 5,33 трлн рублей, превысив рекордный показатель, установленный в прошлом году — 4,25 трлн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно результатам исследования, в конце осени жители России потратили на покупку подержанных машин 488,8 млрд рублей. Это на 18,1% больше, чем в ноябре 2022 года, и на 5,6% меньше октября 2023 года.

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Кроме того, Китай в 2023 году впервые станет крупнейшим в мире экспортером автомобилей благодаря росту поставок на рынки России и Мексики. За первые 11 месяцев 2023 года Китай поставил в Россию 730 тыс. машин. Это в семь раз больше, чем за такой же период 2022 года.

Ранее сообщалось, что у россиян появились деньги на покупку новых автомобилей.

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