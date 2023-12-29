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«АвтоВАЗ» объявил отзывную кампанию для Lada Granta

«АвтоВАЗ» нашел причину для отзыва почти 6 тыс. автомобилей Lada Granta

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LADA

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» отзовет для проверки 5,7 тыс. автомобилей Lada Granta. Об этом сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу компании.

«АО «АвтоВАЗ» пригласит владельцев LADA Granta для проверки номера ОТТС в идентификационной табличке заводских данных. Сервисная кампания распространяется на 5701 автомобиль, произведенный в период с 02 ноября по 12 декабря 2023 года», — сообщили в пресс-службе компании.

Дилеры бренда проинформируют автовладельцев о необходимости приехать в дилерский центр для проверки. Все работы будут проведены бесплатно.

До этого совет директоров «АвтоВАЗа» одобрил стратегию развития компании до 2030 года. В ее рамках предприятие выпустит 12 новых моделей автомобилей в различных сегментах.

Ранее россиянам рассказали, сколько месяцев не будут выпускаться универсалы Lada Vesta.

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