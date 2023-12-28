В России запустили движение по новой трассе в обход Твери

Минтранс запустил движение по первому этапу обхода Твери на трассе М-11 «Нева» протяженностью почти 34 км. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Новый участок обеспечит удобный съезд с трассы М-11 на Р-132 «Золотое кольцо». Автомобилисты, которые следуют из Санкт-Петербурга, смогут добраться до Бежецка и Ярославля, не заезжая в Тверь, рассказали в Минтрансе.

На трассе установлено электроосвещение, а вблизи населенных пунктов — шумозащитные экраны. Встречный поток автомобилей отделен монолитным железобетонным ограждением. Для предотвращения ДТП с дикими животными используется сетчатое ограждение, отметили в министерстве.

Северный обход Твери соединит Москву и Санкт-Петербург бесшовным скоростным движением с отсутствием светофоров и перекрестков. Также на трассе предусмотрены многофункциональные зоны отдыха с АЗС, супермаркетами, кафе, аптеками, комнатами матери и ребенка и спортивными площадками.

До этого президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия автодороги М-12 «Восток», которая протянется до Казани. Протяженность магистрали М-12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень составит 1980 км. Стоимость строительства трассы М-12 «Восток» составила менее 900 млрд рублей.

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