Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России запустили движение по новой трассе в обход Твери

Минтранс: открыт первый этап северного обхода Твери на М-11 «Нева»

close
100%
Минтранс России

Минтранс запустил движение по первому этапу обхода Твери на трассе М-11 «Нева» протяженностью почти 34 км. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Новый участок обеспечит удобный съезд с трассы М-11 на Р-132 «Золотое кольцо». Автомобилисты, которые следуют из Санкт-Петербурга, смогут добраться до Бежецка и Ярославля, не заезжая в Тверь, рассказали в Минтрансе.

На трассе установлено электроосвещение, а вблизи населенных пунктов — шумозащитные экраны. Встречный поток автомобилей отделен монолитным железобетонным ограждением. Для предотвращения ДТП с дикими животными используется сетчатое ограждение, отметили в министерстве.

Северный обход Твери соединит Москву и Санкт-Петербург бесшовным скоростным движением с отсутствием светофоров и перекрестков. Также на трассе предусмотрены многофункциональные зоны отдыха с АЗС, супермаркетами, кафе, аптеками, комнатами матери и ребенка и спортивными площадками.

До этого президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия автодороги М-12 «Восток», которая протянется до Казани. Протяженность магистрали М-12 «Восток» Москва — Казань — ЕкатеринбургТюмень составит 1980 км. Стоимость строительства трассы М-12 «Восток» составила менее 900 млрд рублей.

Ранее россиянам назвали размер штрафа с камер за отсутствие ОСАГО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами