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В Москве пешехода сбил фургон, отлетевший на тротуар после ДТП

Прокуратура Москвы показала запись ДТП на Рублевском шоссе

Пешеход пострадал в результате столкновения двух автомобилей на Рублевском шоссе в Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура, которая опубликовала запись ДТП.

По предварительным данным, на перекрестке произошло столкновение двух транспортных средств, после удара автомобиль Ford вылетел на тротуар и сбил мужчину 1993 года рождения. Пострадавший госпитализирован.

«Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — говорится в сообщении.

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