Назван размер штрафа с камер за отсутствие ОСАГО

Запуск проверки наличия полисов ОСАГО в автоматическом режиме с камер видеофиксации планируется запустить в 2024 году. Размер штрафа, выписанного с помощью камер, не будет превышать 800 рублей в день, рассказал в интервью «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

«Штрафы по камерам за отсутствие ОСАГО не превысят 800 рублей в день. Принято решение, что штраф за отсутствие обязательной страховки будет приходить не чаще одного раза в сутки. Для этого потребуется внести изменения в Административный кодекс», — рассказал Уфимцев.

По словам главы ВСС, проверка наличия полиса будет осуществляться не по всем автомобилям, а только по по тем, чьи водители нарушили правила дорожного движения, например правила проезда перекрестка, или превысили скорость.

Изначально запуск системы планировался на 2023 год, но его перенесли на 2024 год, объяснил Уфимцев. После введения системы полисы ОСАГО начнут покупать чаще, уверен он. Сейчас в России около 7% водителей в России ездят без ОСАГО (порядка 2,5-3 млн человек), в некоторых регионах эта доля может достигать 10%, указал глава ВСС.

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