Автомобили УАЗ получили «Марку качества Ульяновской области»

Автомобили УАЗ получили почетный знак «Марка качества Ульяновской области», сообщает Quto.ru. Соответствующее решение приняла конкурсная комиссия по отбору товаропроизводителей Ульяновской области.

Сертификаты о присвоении регионального знака качества были вручены гендиректору завода Алексею Спирину. «Марку качества Ульяновской области» получил весь модельный ряд УАЗа — включая внедорожники «Патриот», «Пикап» и «Хантер», грузовики «Профи», а также автомобили семейства СГР («Буханка»).

Знак качества разработан Агентством по развитию сельских территорий Ульяновской области совместно с региональным минсельхозом, уточняется на сайте УАЗа.

Он призван защитить внутренний рынок от фальсификата и служит для продвижения на региональный и российский рынки местной продукции.

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