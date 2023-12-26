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Раскрыты характеристики российского автомобиля «Атом»

Создатели российского электрокара «Атом» раскрыли характеристики модели

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АО «Кама»

Разработчики российского электрокара «Атом» представили технические характеристики платформы, на которой будет построена машина. Данные о ней стартап-компания АО «Кама» опубликовала в соцсети «ВКонтакте».

По размерам электрокар будет сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получит полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод у машины будет только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттая батарея позволит проезжать до 500 километров без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 километров. Электромобиль оснастят портами зарядки Type 2 и GB/T. Разгон с нуля до «сотни» займет 8 секунд. Радиус разворота составляет 4,9 метра.

Производство машин «Атом» наладят на столичном заводе «Москвич». Первые электрокары появятся в автосалонах во второй половине 2025 года, рассказывали в компании.

Ранее создатели «Атома» представили обновленный дизайн руля со встроенным дисплеем.

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