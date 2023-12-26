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Стало известно, как водители развлекают себя в пробках

«Известия»: больше половины водителей развлекают себя в пробках музыкой

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Pixabay

В России самым популярным способом отвлечься от дорожного затора стало прослушивание музыки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрос каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и аналитиков A2:Research.

«Самым популярным способом провести время в пробке стало прослушивание музыки — больше половины опрошенных поднимают себе настроение своими плейлистами. При этом лишь 7% водителей устраивают караоке в машине и подпевают любимым исполнителям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 30% респондентов в пробке включают фильмы. 26% звонят семье или своим друзьям. 11% участников опроса пользуются соцсетями и столько же слушают подкасты. Небольшой процент (3%) использует это время для перекуса. 2% респондентов играют с игрушкой-антистрессом, еще 2% просто следят за дорогой.

До этого стало известно, что обладателям водительских прав категории «B» (легковые автомобили) разрешат управлять арендными мотовездеходами, квадроциклами и снегоходами. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

В сентябре 2022 года на заседании президиума Госсовета по туризму Путин поддержал идею упростить сдачу на права для вождения снегоходов в турпоездках. Тогда губернатор Кемеровской области посетовал, что для получения прав на управление снегоходом необходимо закончить курсы и получить права трактористов.

Ранее стало известно, где разрешат ездить без ОСАГО в 2024 году.

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