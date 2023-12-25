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В России могут ужесточить требования к выпуску электромобилей

Минпромторг рассматривает возможность ужесточения локализации электромобилей

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Минпромторг может ужесточить требования к локализации электромобилей в России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в министерстве.

«Минпромторг рассматривает возможность корректировки требований к локализации электромобилей, необходимых для получения господдержки. Соответствующие пороговые значения могут быть верифицированы с учетом положений стратегии развития автопрома, концепции развития отрасли, а также обязательств производителей в рамках действующих специнвестконтрактов», — говорится в сообщении.

В ноябре 2023 года российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» выступил с предложением ужесточить требования к локализации электромобилей для допуска к господдержке. В компании это условие назвали фактором успешной реализации проекта электромобиля Lada Largus. Выпуск этой модели должен начаться в мае 2024 года.

Ранее стало известно, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что производство электромобилей в России в течение следующих трех лет достигнет 100 тыс. машин. По его словам, у России есть хорошие перспективы в сфере электротранспорта.

Он уточнил, что в стране в первую очередь идет разработка машин с перспективными силовыми установками — водородными, гибридными и электрическими.

Кроме того, по итогам 2023 года продажи электрокаров в России составят 12-13 тыс. единиц. К 2025 году продажи вырастут до 16 тыс. единиц, а к 2030 году выйдут на уровень 220 тыс. штук, достигнув доли в 12% на рынке. При оптимистичном сценарии в 2035 году в стране будет реализовано 483 тыс. электромобилей — это 25% рынка.

Ранее аналитики назвали самые популярные электромобили в России.

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