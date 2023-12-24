Автомобили FAW с шильдиком Lada начали поступать российским дилерам

Несколько десятков кроссоверов Lada X-Cross 5, которые являются переименованными китайскими FAW Bestune T77, поступили к дилеру Lada «Центральная СТО» в Тольятти. Машины продолжают прибывать, сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на инсайдера.

В каких комплектациях и по какой цене их предложат X-Cross 5, пока неизвестно, хотя старт производства автомобилей был дан летом 2023 года. На «АвтоВАЗе» уклонились от прямого ответа на вопросы о дальнейшей судьбе проекта X-Cross 5 и не опровергли сообщения СМИ о вероятном сворачивании производства этой модели. По словам автоэкспертов, партнерство FAW с «АвтоВАЗом» не состоялось.

В начале декабря с официального сайта «АвтоВАЗа» исчезла информация о кроссовере Lada X-Cross 5. Баннер с изображением автомобиля и подписью «скоро в продаже» отображался на сайте с августа.

Ранее «АвтоВАЗ» раскрыл, сколько зарабатывает на одной Lada Granta.