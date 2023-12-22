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В России изменится регламент сдачи экзаменов на водительские права

МВД сообщило об изменениях в правилах сдачи экзамена на права с 1 апреля

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В России 1 апреля будущего года будет введен новый регламент сдачи экзамена на получение водительских прав. Об этом сообщает «МВД Медиа». Так, в частности, расширен перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам на право управления автомобилем и выдаче водительских прав.

«Отказ будет выдан лицам, не имеющим право на управление транспортными средствами других категорий и подкатегорий, при этом подвергнутым административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения», — говорится в проекте.

Такое правило коснется тех граждан, которые отказались от медицинского освидетельствования. Претендентов не допустят к экзамену до окончания срока административного наказания.

Сдавать на права также не смогут россияне, которые получили повестку, но не явились в военный комиссариат. Прием экзаменов на водительское удостоверение будет приостановлен и в случае истечения срока действия паспорта или медицинской справки. Процедура будет возобновлена после предъявления действующей справки или паспорта.

До этого стало известно, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков повторно направил на заключение в правительство России законопроект об отмене штрафа для водителей за забытое водительское удостоверение. Сейчас, если автомобилист получил водительские права, но не был их лишен и не имеет документа во время вождения, ему грозит штраф в размере 500 рублей (ч. 2 ст. 12.3 КоАП).

Ранее сообщалось, что в России предложили сократить срок действия прав для пожилых водителей.

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