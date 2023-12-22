Россиянам рассказали, насколько могут подорожать модели УАЗа

Стоимость автомобилей УАЗ в 2024 году может увеличиться на 5-7%. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. По его словам, на цену может повлиять инфляция.

«Есть много входящих факторов, которые влияют на цену автомобилей и как они изменятся в следующем году — вопрос открытый. Неизвестно, какой будет курс валют, а автомобили УАЗ значительно импортозависимы. Непонятно, какой будет ключевая ставка Центробанка. Если все факторы останутся неизменными, то можно предположить, что автомобили УАЗ подорожают в следующем году на величину инфляции. Это плюс 5-7% к нынешней цене в течение года», — сказал Кадаков.

По словам эксперта, в ближайшее время УАЗ планирует провести модернизацию своих автомобилей, что тоже может повлиять на их конечную цену.

«Мы знаем, что УАЗ собирается модернизировать свои машины, а для этого требуется сделать финансовые вложения, которые придется в дальнейшем как-то вернуть. Есть ли у Sollers (владеет УАЗом) свободные средства либо придется их заимствовать, что дорого, пока неизвестно», — пояснил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, насколько увеличатся цены на автозапчасти.