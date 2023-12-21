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Стало известно, когда Volkswagen Golf GTI станет электрическим

Главный дизайнер Volkswagen сообщил, что электрический Golf GTI выпустят в 2026 году

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andreas_mindt_2023/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Горячий хетчбэк» Volkswagen Golf GTI получит электрическую версию в 2026 году. Об этом сообщил главный дизайнер Volkswagen Андреас Миндт в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), сопроводив пост эскизом новой машины рядом c бензиновым Golf GTI первого поколения.

«Golf GTI был впервые представлен на автосалоне во Франкфурте в 1975 году с намерением произвести 5000 единиц. На сегодняшний день мы продали более 2,8 миллиона. В 2026 году мы представим электрическую версию этой культовой модели», — написал Миндт.

После дебюта электрическая версия Golf GTI в течение нескольких лет будет выпускаться параллельно с бензиновой, уточняет Motor1.

В сентябре Volkswagen представил концепт ID.GTI, дающий представление о том, как будет выглядеть новая модель. Длина автомобиля — 4104 мм, колесная база — 2600 мм, предполагаемая цена — €25 тыс.

Ранее стало известно, что Kia выпустит новый кроссовер Clavis.

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