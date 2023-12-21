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Вице-премьер Хуснуллин заявил о планах проложить трассу в обход Мариуполя

Хуснуллин анонсировал строительство автотрассы в обход Мариуполя

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Павел Лисицын/РИА Новости

Правительство РФ планирует проложить в новых российских регионах (Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области) автомобильные обходы городов, через которые идет транзитный транспорт в Крым. С таким заявлением выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».

Согласно его информации, автотрассу в Крым приведут в порядок и расширят в некоторых местах до четырех полос.

«В дальнейшей перспективе у нас есть еще (планы. — «Газета.Ru») сделать обходы городов, чтобы эту трассу максимально увести», — уточнил заместитель председателя правительства.

По словам Хуснуллина, это планируется сделать в целях отдаления транзитного транспорта, который идет через Мариуполь, от населенных пунктов.

«В планах есть все-таки транзит из Мариуполя вывести», — заключил он.

До этого президент России Владимир Путин рассказал о рекордном числе заасфальтированных дорог в новых регионах страны.

Ранее Путин принял участие в церемонии открытия автодороги М-12 «Восток», которая протянется до Казани.

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