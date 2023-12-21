Таксист украл 1,5 млн рублей у пассажира, расплатившегося крупной купюрой

В Ленинском районе Подмосковья водитель такси украл 1,5 млн рублей и часы у клиента, который привел его домой, чтобы расплатиться за поездку. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

Инцидент произошел в деревне Ащерино. Когда таксист довез мужчину до дома, у того не оказалось при себе денег, и клиент впустил водителя в дом.

«Мужчина из-под подушки достал кошелек, расплатился пятитысячной купюрой и спрятал портмоне обратно. Дожидаясь сдачи, гражданин вышел в другую комнату и неожиданно услышал, как хлопнула входная дверь», — отмечается в сообщении полиции.

Пассажир обнаружил, что после этого из дома исчезли кошелек, часы и телефон. Он обратился в полицию. Подозреваемого установили и задержали на съемной квартире в Химках. На время расследования уголовного дела о грабеже он помещен под стражу.

Ранее в Курске мужчина разбил голову, прыгнув в едущее такси.