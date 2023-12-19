«Авилон» открестился от покупки российского завода Hyundai

Автомобильная группа «Авилон» не покупала российский завод Hyundai. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на пресс-службу компании.

«Автомобильная группа «Авилон» не имеет отношения и не является частью структуры ООО «Арт-Финанс» и ООО «АГР (AGR — новое название бывшего завода VW в Калуге)», — говорится в сообщении пресс-службы АГ «Авилон».

Отмечается, что во вторник корейское агентство Yonhap назвало ООО «Арт-Финанс» покупателем завода Hyundai в Санкт-Петербурге. Ряд СМИ называли в числе главных бенефициаров этого юрлица российскую группу «Авилон».

Российский завод Hyundai был продан за 140 тыс. вон (примерно 10 тыс. рублей). В договоре указана возможность обратного выкупа в течение следующих двух лет. Стоимость завода в Северной столице оценивают примерно в $219 млн.

Завод Hyundai работал в Петербурге с 2010 года. Его производственные мощности позволяют выпускать 200 тыс. машин в год. До остановки производства в марте 2022 года на площадке выпускались автомобили Hyundai Creta и Solaris, а также Kia Rio и Rio X-Line.

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