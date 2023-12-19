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Россиянам назвали преимущества покупки подержанного автомобиля у дилера

Автокриминалист Шелков назвал два преимущества покупки машины с пробегом у дилера

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Максим Блинов/РИА Новости

При покупке автомобиля с пробегом у крупного дилера гораздо меньше шансов получить автомобиль с перебитыми номерами. А если это произошло – значительно проще вернуть проблемную машину продавцу. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Крупные дилеры имеют в штате своих экспертов-криминалистов, которые проверяют все поступающие к дилеру автомобили, так что риск купить там «криминальную» машину минимальный. Но на нашей практике было несколько случаев, когда у официальных дилеров покупались автомобили с измененными номерами. Это скорее связано с человеческим фактором, когда эксперт не осмотрел машину или сделал это поверхностно», — сообщил Шелков.

В то же время, если машина с перебитыми номерами была куплена у крупного дилера, вернуть ее обратно продавцу и получить свои деньги обратно гораздо проще, чем при совершении сделки с физическим лицом, указал эксперт.

«Как правило, официальный дилер все вопросы по криминальным автомобилям решает в досудебном порядке. Это серьезные репутационные риски, и даже если купить у дилера такого сорта автомобиль, вернуть свои деньги в десятки раз проще, чем в случае с физлицом», — подытожил Шелков.

Ранее были названы самые аварийные автомобили в России.

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