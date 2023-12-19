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GM прервал продажи популярных пикапов из-за трескающейся крыши

В пикапах Chevrolet и GMC найден дефект в конструкции крыши

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Chevrolet

Концерн General Motors вынужден приостановить продажи пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra из-за образования трещин на крыше в районе пассажирского места. Об этом сообщает Motor1.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) проверяет более 3 тыс. автомобилей. В сообщении, разосланном дилерам, говорится, что поставка автомобилей, у которых может расколоться крыша, остановлена 20 ноября. При обнаружении трещины ее рекомендуется заварить, для чего необходимо снять подушки безопасности и обивку салона. После сварочных работ с применением антикоррозийного материала и герметика крыши пикапов будут заново окрашены.

Представитель GM сообщил изданию, что в отношении автомобилей с дефектом сварки панели крыши действует запрет на продажу. Бракованные машины идентифицированы. О том, сколько времени потребуется на их ремонт, не сообщается.

Ранее McLaren представил облегченный суперкар GTS.

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