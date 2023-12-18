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Дилеры начали продавать в России обновленные кроссоверы Exeed VX

В России нашли в продаже обновленные кроссоверы Exeed VX за 6,5 млн рублей

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EXEED

Российские дилеры начали получать обновленные Exeed VX. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой директора бренда «Авилон Exeed» Олег Серёжникова.

«У нас в наличии появился Exeed VX - это обновленная версия полноразмерного вcедорожника. Стоимость модели начинается от 6 500 000 рублей», — сказал Серёжников.

В Exeed VX устанавливается двухлитровый двигатель мощностью 249 л.с. (385 Нм), которым оснащена и дорестайлинговая версия. Мотор работает с восьмидиапазонным «автоматом» Aisin вместо прежнего семиступенчатого «робота». В салоне VX изменилась передняя панель, на ней установлены три дисплея — центральный диагональю 15,6 дюйма и 12-дюймовые перед водителем и пассажиром. Селектор управления трансмиссии перенесен на рулевую колонку, количество динамиков аудиосистемы увеличилось до 23.

До этого стало известно, что в 2024 году китайская компания Great Wall Motor представит в России кроссовер Wey 05. Модель станет первой в линейке бренда Wey на российском рынке и первым гибридным автомобилем концерна в РФ.

Ранее сообщалось, что завод «Автотор» начнет выпуск отечественных автомобилей Amber в 2025 году.

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