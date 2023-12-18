«АвтоВАЗ» раскрыл, сколько зарабатывает на одной Lada Granta

На продаже одного автомобиля Lada Granta в базовой комплектации «АвтоВАЗ» зарабатывает 35 тыс. рублей. Об этом на пресс-конференции на заводе «Лада Ижевск» рассказал глава автокомпании Максим Соколов, передает Motor.ru.

По словам топ-менеджера, что разница в себестоимости и отпускной цене Lada Granta не превышает 5%, при этом даже старые модели с давно окупившимися расходами на НИОКР не удается продать с большой прибылью. На маржинальности каждого продукта отражаются все затраты, которые несет «АвтоВАЗ». При этом на себестоимости конечного продукта отражаются курсы иностранных валют, поскольку во всех моделях есть доля импортных комплектующих, объяснил Соколов.

Если в начале 2023 года доставка до автосалона составляла около 13 тыс. рублей за один автомобиль, то сейчас она выросла до 35-40 тыс. рублей. Маржинальность базовых версий Granta минимальная, на таких машинах завод с 44-тысячным коллективом зарабатывает столько, сколько тратит на доставку, посетовал глава «АвтоВАЗа».

Самой маржинальной моделью компании является Lada Vesta, на автомобиле в самой дорогой комплектации Sportline завод зарабатывает около 109 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что у «АвтоВАЗа» сократилось число моделей дешевле 1 млн рублей.