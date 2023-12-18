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Автомобили Lada начнут собирать еще в одной стране

«АвтоВАЗ» заключил соглашение о сборке Lada в Эфиопии

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Lada

«АвтоВАЗ» подписал соглашение о сборке автомобилей Lada в Эфиопии. Об этом сообщает «Царьград».

Директор по экспорту «АвтоВАЗа» Илья Савинов прибыл в Аддис-Абебу и подписал соглашение с гендиректором компании Ethio Engineering Group и представителем МИД Эфиопии Сулейманом Дедефо. Ethio Engineering Group займется сборкой автомобилей Lada из поставляемых из России машинокомплектов.

В конце сентября стало известно о том, что «АвтоВАЗ» может возобновить выпуск машин в Казахстане в 2024 году. Производитель автомобилей Lada также изучает возможность выпуска машин в Египте и Алжире, а также нарастить поставки в страны СНГ.

Ранее россиянам назвали опасность, из-за которой нельзя на упрощенных Lada ездить в такси.

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